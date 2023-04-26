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Митрофанов: «Не надо воспринимать продажу пива как некий бардак и вакханалию»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что не надо воспринимать продажу пива на стадионах как некий бардак и вакханалию.

— Организации, киоски, проще говоря, продают продукты питания для основной массы болельщиков. Мы знакомы с фуд-кортами. Никаких отличий нет. Не надо воспринимать продажу пива как некий бардак и вакханалию, творящуюся на трибунах. Существует развитая система технологий, которая ограничивает употребление пива. Вы можете в некоторых странах выпить пиво в специальных местах, но выйти на трибуну с ним не можете.

В сезоне-2018/19 на матчах РПЛ были порядка 4 миллионов зрителей. Исходя из среднемировой статистики потребления пива, они выпили бы 1 миллион 800 тысяч литров пива. Клубы всего-навсего получили бы 1 миллиард 300 миллионов рублей на всех.

Но давайте посмотрим еще на посещаемость. В «Лужниках» больше 80 тысяч, на «Газпром Арене» 68 тысяч. Есть старая арена «Факела» и достаточно современная «Арена Химки». Все остальные вмещают гораздо больше зрителей. Они построены, чтобы болельщики приходили на футбол. Если человек имеет возможность организовано, безопасно провести свой досуг, он может выбрать стадион. Если он понимает, что кроме просмотра матчей ничего не получит, начинают возникать просмотры в барах, дома. Получаем эффект пропаганды нездорового образа жизни и иных ценностей.

Нужно создать дополнительные условия, чтобы поспособствовать не только деньгами. Это небольшие деньги. Только вместе замотивировав болельщиков мы можем создать для клубов увеличение доходов, — сказал Митрофанов.

Ранее в Министерстве спорта поддержали возвращение пива на стадионы.

Продажа и употребление пива на российских стадионах были ограничены в 2005 году. Запрет в качестве эксперимента был временно снят на матчах чемпионата мира 2018 года, однако затем снова введен.

Футбол
РФС
Максим Митрофанов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
Локомотив – Химки
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Владимир Писарский

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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