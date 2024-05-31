Камоцци считает, что Джикия способен заиграть в Европе

Итальянский функционер Франко Камоцци прокомментировал уход Георгия Джикии из «Спартака». Защитник покинул команду по окончании сезона-2023/24.

«Джикия в Европе? Было бы здорово его там увидеть, он способен еще поиграть два-три года на высоком уровне», — сказал Камоцци «РБ Спорт».

Всего за красно-белых он провел 216 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе с командой защитник стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.