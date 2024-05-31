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Боков — о возможной отставке Федотова из ЦСКА: «Зачем нужны перемены? Уже навстряхивались»

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Бывший защитник ЦСКА Максим Боков прокомментировал возможный уход главного тренера армейцев Владимира Федотова. Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что руководство клуба планирует принять решение в выходные после встречи со специалистом.

«Зачем нужны перемены? Уже навстряхивались. В сезоне трясло то в одну, то в другую сторону. Я думаю, что ЦСКА скоропалительных решений никогда не принимает. Это будет осознанный шаг, причем всего клуба, вместе с президентом», — приводит слова Бокова «Спорт День за Днем».

ЦСКА с Федотовым занял 6-е место в РПЛ и вылетел от «Зенита» в финале пути РПЛ FONBET Кубка России.

Источник: Спорт День за Днем
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
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