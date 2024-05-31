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Мостовой считает, что Дзюбу рано списывать со счетов после ухода из «Локомотива»

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Экс-футболист «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением, сможет ли Артем Дзюба найти себе новый клуб в РПЛ после ухода из «Локомотива».

«Дзюбу рано списывать со счетов. После «Локомотива» у него будет бешеная мотивация снова доказать всем, что он еще способен играть на высоком уровне. Думаю, проблем с поиском нового клуба в РПЛ у Артема не будет», — сказал Мостовой «РБ Спорт».

В конце мая московский «Локомотив» объявил об уходе 35-летнего нападающего в связи с истечением срока действия контракта. Дзюба выступал за красно-зеленых с февраля 2023 года.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
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 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
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 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
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 Урал 30 7 9 14 30-46 30
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 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
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