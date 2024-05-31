Мостовой считает, что Дзюбу рано списывать со счетов после ухода из «Локомотива»

Экс-футболист «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением, сможет ли Артем Дзюба найти себе новый клуб в РПЛ после ухода из «Локомотива».

«Дзюбу рано списывать со счетов. После «Локомотива» у него будет бешеная мотивация снова доказать всем, что он еще способен играть на высоком уровне. Думаю, проблем с поиском нового клуба в РПЛ у Артема не будет», — сказал Мостовой «РБ Спорт».

В конце мая московский «Локомотив» объявил об уходе 35-летнего нападающего в связи с истечением срока действия контракта. Дзюба выступал за красно-зеленых с февраля 2023 года.