В «Ахмате» допустили возвращение Конате

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» прокомментировал уход нападающего Мохамеда Конате.

«Мы его поблагодарили за проделанную работу, за его отношение к клубу и совместной работе. Ему предлагают контракты разные, более весомые, чем у нас. Он уже парень немолодой и ему надо зарабатывать. Это жизнь. Допускаю ли я, что мы еще поработаем вместе? Почему нет? Он может в любое время приехать к нам в гости. Может быть, в качестве игрока вернется еще. Мы его всегда будем рады видеть, как и всех наших бывших игроков», — сказал Айдамиров «СЭ».

В прошедшем сезоне РПЛ Конате провел 29 матчей. 26-летний форвард записал на свой счет 11 забитых мячей и 1 голевую передачу.