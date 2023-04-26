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Сегодня, 11:56

В Министерстве спорта поддержали возвращение пива на стадионы

Микеле Антонов
Корреспондент
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Заместитель министра спорта РФ Андрей Федоров сообщил, что пиво могут вернуть для продажи на стадионах российских футбольных клубов.

«Есть позиции, которые поддерживают законопроект, есть позиции с противоположной стороной. По линии Минспорта мы исходим от указа президента РФ, что нужно находить новые источники финансирования спорта, детско-юношеского спорта. Если эти задачи будут решатся по линии этого законопроекта — это абсолютный плюс. По линии Минспорта позиция была всегда позитивная, считаем, что это на пользу. Всегда возникала дискуссия по вопросам обеспечения безопасности, все это пересекалось с введением карты болельщика.
Можем сказать, что уровень обеспечения безопасности будет функционировать на крупнейших стадионах, это плюс, который позволяет на нынешнем этапе перейти к вопросу реализации продажи пива на стадионах. Считаем, что это важнейшая задача — поиск новых доходов», — сказал Федотов.

Продажа и употребление пива на российских стадионах были ограничены в 2005 году. Запрет в качестве эксперимента был временно снят на матчах чемпионата мира 2018 года, однако затем снова введен.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
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Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
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