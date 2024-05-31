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Слишкович: «Я возглавил «Спартак», когда форма Зиньковского пошла на спад»

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Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович высказался об игре полузащитника красно-белых Антона Зиньковского.
— Если верить Зиньковскому, то вы сказали, что ему не хватает желания на тренировках. У Антона проблемы с мотивацией?
— У Зиньковского нет проблем с мотивацией.
— Тогда почему ему не доверяли?
— Как не доверял?
— Он стал заметно меньше играть.
— Окей, но это не значит, что он не играл. С «Оренбургом» Зиньковский провел всю игру, с «Зенитом» тоже начал в старте, выходил против ЦСКА.
— В чем тогда проблема Зиньковского?
— Нет никаких проблем, но я знаю игрока, сколько он может и сколько показывает в данный момент.
— Зиньковский может больше, чем-то, что показывал при вас?
— Конечно. И Антон это знает. Я возглавил «Спартак» в тот момент, когда форма Зиньковского пошла на спад. Антон — важный игрок для «Спартака», но есть и другие футболисты, которые тренируются и хотят показать себя. Если вижу, что один игрок показывает себя на тренировках и хочет играть больше, чем другой, я отдам ему предпочтение, — сказал Сkишкович Sport24.

В прошедщем сезоне чемпионата Росиии провел 26 матчей и забил 2 мяча. Команда заняла рятое местое в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 оков.

Источник: Sport24
Антон Зиньковский
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
2
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
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Краснодар – Динамо
 1 : 0
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
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