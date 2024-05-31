Защитник «Химок» Скворцов расстроился из-за ухода Адиева из сборной Казахстана
24-летний защитник «Химок» и сборной Казахстана Лев Скворцов высказался об уходе Магомеда Адиева с поста главного тренера национальной команды.
«Когда прочитал, что Магомед Адиев ушёл со сборной Казахстана, сильно расстроился. Для меня был немного шок. Не ожидал, что он уйдет. Не думаю, что сборная Казахстана может развалиться без Адиева, но это большой минус для нас, потому что он квалифицированный тренер», — сказал Скворцов Metaratings.ru.
46-летний россиянин возглавлял сборную Казахстана с апреля 2022 года по май 2024-го. С апреля 2024 года Адиев тренирует «Ахмат», который намерен подписать новый контракт со специалистом.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
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2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
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Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
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|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
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Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
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да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4