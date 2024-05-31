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Тарханов оценил вероятность перехода Джикии в «Динамо»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Заслуженный тренер России Александр Тарханов оценил вероятность перехода бывшего защитника «Спартака» Георгия Джикии в «Динамо».

«Сейчас уже нет такой жесткой клубной принадлежности. Люди переходят из ЦСКА в «Спартак» и обратно. Мало кто проводит карьеру в одном клубе. Усилит ли он «Динамо»? Думаю, да. Он опытный футболист. Не совсем понимаю, почему он не играл в «Спартаке» в последнее время. Ни при Абаскале, ни при Слишковиче. Сможет ли он вернуть себе место в стартовом составе? Посмотрим. Сложно предположить. Футболист он не старый», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Тарханова.

Джикия выступал за «Спартак» с января 2017 года, футболист покинул команду на правах свободного агента.

В сезоне-2023/24 30-летний россиянин принял участие в 12 матчах красно-белых и не отличился результативными действиями.

Источник: Евро-Футбол.Ру
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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Балтика – Локомотив
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