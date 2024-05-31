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Силкин: «В новом сезоне «Динамо» нужно усиление в каждую линию»

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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин рассказал, какие позиции в составе бело-голубых нуждаются в усилении.

«Чтобы «Динамо» в будущем сезоне вновь боролось за чемпионство, бело-голубым нужно усиление в каждую линию. В целом в любом сезоне для любой команды в идеале таким образом вливать новую кровь в свой состав. Это делается для конкуренции, для того, чтобы никто из футболистов не возомнил из себя кого-то там, не задремал, а продолжал работать и развиваться.

В большой команде на каждой позиции должна быть конкуренция, чтобы обязательно был второй игрок, способный подменить или занять место в основе. Только так будет здоровая спортивная борьба за место в составе» , — сказал Силкин Legalbet.

В минувшем сезоне «Динамо» с 56 очками заняло третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» — второй. Чемпионом в шестой раз подряд стал «Зенит».

Источник: Legalbet
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
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25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
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