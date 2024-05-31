«Ростов» рассматривает двух вратарей из сборных Боснии и Таджикистана и россиянина из молодежки

«Ростов» рассматривает кандидатуры трех вратарей на замену Сергею Песьякову и Никите Медведеву, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, первым вариантом для ростовчан является голкипер болгарского «Ботева» Хидайет Ханкич, привлекающийся в сборную Боснии. В нынешнем чемпионате Болгарии 29-летний футболист сыграл 19 матчей, пропустив 16 мячей и 9 раз сохранив ворота команды в неприкосновенности.

Вторая кандидатура — вратарь душанбинского «Истиклола» и сборной Таджикистана Рустам Ятимов. В этом сезоне 25-летний голкипер провел 7 матчей в чемпионате — он пропустил 4 гола и 3 раза сыграл на ноль.

Также «Ростов» рассматривает голкипера «Чайки» (Песчанокопское) Богдана Москвичева, который является игроком молодежной сборной России. Его права принадлежат «Зениту». В нынешнем первенстве (второй дивизион, группа «Золото») 20-летний россиянин сыграл в 11 встречах, на его счету 14 пропущенных голов и 4 сухих матча.