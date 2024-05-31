Масалитин рассказал, кого считает лучшими игроками РПЛ в сезоне-2023/24

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, кого считает лучшими футболистами сезона-2023/24 в РПЛ.

«Тюкавин смотрелся неплохо. Кассьерра провел отличный сезон, в начале чемпионата он вообще в одиночку тащил «Зенит». Он забивал голы из ничего. Идет какая-то кривая передача, создается полумомент, а он его использует. Кордоба тоже сделал очень много, чтобы «Краснодар» стал серебряным. Еще хочу отменить Глушенкова. Он сильно прибавил и выделялся в «Локомотиве», стал лидером», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Масалитина.

Лучшим футболистом чемпионата России-2023/24 был признан нападающий «Динамо» Константин Тюкавин. Форвард забил 15 голов и сделал 10 результативных передач в 30 матчах РПЛ.