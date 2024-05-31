У Роналдо нет проблем с получением зарплаты в «Ростове»
Хулио Сезар Гранха, агент нападающего «Ростова» Роналдо, заявил, что у его клиента нет проблем с получением зарплаты в клубе.
«Есть ли задержки по выплатам в «Ростове»? Насколько я знаю, у Роналду с получением зарплаты все в порядке», — сказал агент «Спорт День за Днем».
21 мая спортивный юрист Антон Смирнов сообщал, что в «Ростове» есть задолженности по зарплате, а игроки не получили выплаты за февраль. Коллектив Валерия Карпина финишировал на 7-м месте в РПЛ, набрав в 30-ти матчах 43 очка.
Источник: Спорт День за Днем
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|
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|
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|
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|
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|7
|10
|13
|34-41
|31
|
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|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
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|26
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16
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|30
|5
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|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
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Факел – Ахмат
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|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
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ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
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|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
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|25
|1
|4
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