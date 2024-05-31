Билялетдинов: «Воробьев — неплохой вариант для «Локомотива», но «Оренбург» жалко»

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился мнением о возможном переходе в московский клуб нападающего «Оренбурга» Дмитрия Воробьева.

«У Воробьева виден несомненный прогресс, особенно после ухода Писарского. Он еще в прошлом сезоне приглянулся — габаритный форвард, принимает правильные ходы. У него есть прогресс. Что касается его технико-тактических действий, то я их не знаю, потому что нет его статистики. Я только констатировал общее, что он уже прибавил, и еще обладает перспективой роста при хороших партнерах.

Сейчас для такого нападающего образовалось вакантное место в «Локомотиве». С Дзюбой они контракт не продлили, а форвард таранного типа с перспективным возрастом отсутствует. Воробьев им потребуется для вариативности атаки. В других клубах такие нападающие уже есть. Естественно, что взор селекционеров «Локомотива» обратился на Воробьева. Конечно, ему понадобится время для адаптации, чтобы подстроиться под атакующие действия «Локомотива». Думаю, его интеллект позволит это сделать. Неплохой вариант для «Локомотива», но «Оренбург» жалко», — приводит Legalbet слова Билялетдинова.

В сезоне-2023/24 Воробьев забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу в 31 матче за «Оренбург» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего россиянина в 1,2 миллиона евро.