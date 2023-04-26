«Спартак» заинтересован в приобретении хавбека «Расинга» Рохаса

«Спартак» интересуется хавбеком «Расинга» Матиасом Рохасом, сообщает Metaratings.ru. Однако пока московский клуб не уверен, что кандидатура 27-летнего парагвайца подойдет команде.

Гильермо Абаскаль попросил руководство клуба об усилении именно позиции атакующего центрального полузащитника с подобным функционалом на поле.

Рохас играет за «Расинг» с июля 2019 года. В его активе 121 матч, 24 гола и 12 результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов. Его контракт с «Расингом» истекает этим летом.