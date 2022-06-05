Лучший игрок РПЛ: Клаудиньо обошел Лантратова у футболистов «Химок»

Клаудиньо обошел Лантратова у игроков «Химок» при определении лучшего в РПЛ

Футболисты «Химок» отдали победу полузащитнику «Зенита» Клаудиньо при выборе лучшего в РПЛ в сезоне-2021/22.

В традиционном опросе «СЭ» игроков всех 16 клубов лиги по итогам чемпионата химчане четыре раза поставили Клаудиньо на первое место, дважды лучшим был назван вратарь подмосковного клуба Илья Лантратов.

«Химки»: тройки лучших игроков чемпионата по версии футболистов. Фото «СЭ»

«Химки» сохранили место в РПЛ после стыковых матчей со «СКА-Хабаровск» (0:1, 3:0). 26-летний Лантратов вошел в список интересов «Зенита».

Статистика Лантратова — на странице вратаря, Клаудиньо — на странице игрока.

Итоги голосования с участием 11 футболистов каждого из 16 клубов РПЛ по определению лучшего игрока чемпионата России-2021/22 — в полночь в «СЭ».