«Зенит» приостановил переговоры по трансферу вратаря «Химок» Лантратова. Все из-за ситуации с болбоем

«Зенит» приостановил активные переговоры по трансферу вратаря «Химок» Ильи Лантратова, сообщает Eurostavka.

Это случилось из-за скандальной ситуации с болбоем во время первого стыкового матча со «СКА-Хабаровск» (0:1). Тогда голкипер, не дождавшись мяча из-за пределов поля, перепрыгнул через рекламный щит и толкнул болбоя. После игры футболист заявил, что сожалеет о своем поступке, и помирился с пострадавшим.

Однако поведение Лантратова не понравилось руководству клуба из Санкт-Петербурга. Переговоры о его трансфере могут возобновиться только в случае, если в «Зените» окончательно решат, что не смогут подписать вратаря лучше, чем Лантратов.

В прошедшем сезоне Лантратов провел за «Химки» 33 матча, в которых пропустил 48 голов и 11 раз сыграл «на ноль».