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«Зенит» приостановил переговоры по трансферу вратаря «Химок» Лантратова. Все из-за ситуации с болбоем

«Зенит» приостановил переговоры по трансферу вратаря «Химок» Лантратова
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Илья Лантратов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Зенит» приостановил активные переговоры по трансферу вратаря «Химок» Ильи Лантратова, сообщает Eurostavka.

Это случилось из-за скандальной ситуации с болбоем во время первого стыкового матча со «СКА-Хабаровск» (0:1). Тогда голкипер, не дождавшись мяча из-за пределов поля, перепрыгнул через рекламный щит и толкнул болбоя. После игры футболист заявил, что сожалеет о своем поступке, и помирился с пострадавшим.

Однако поведение Лантратова не понравилось руководству клуба из Санкт-Петербурга. Переговоры о его трансфере могут возобновиться только в случае, если в «Зените» окончательно решат, что не смогут подписать вратаря лучше, чем Лантратов.

В прошедшем сезоне Лантратов провел за «Химки» 33 матча, в которых пропустил 48 голов и 11 раз сыграл «на ноль».

Источник: https://eurostavka.ru/news/football/zenit-vozobnovit-peregovory-s-lantratovym-esli-ne-naydet-luchshuyu-alternativu
Илья Лантратов
ФК Зенит
ФК Химки
6
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
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 1 : 0
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21.05 17:00
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 2 : 1
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Матео Кассьерра

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Далер Кузяев

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Краснодар

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