Футболисты «Урала» признали Агаларова лучшим в сезоне РПЛ, один игрок назвал первым себя

Футболисты «Урала» отдали победу форварду «Уфы» Гамиду Агаларову при выборе лучшего в РПЛ в сезоне-2021/22.

В традиционном опросе «СЭ» игроков всех 16 клубов лиги по итогам чемпионата уральцы дважды поставили лучшего бомбардира лиги (19 голов) на первое место, еще один раз — на второе и дважды — на третье.

Лучшим Агаларова назвали полузащитники Кирилл Колесниченко и Олег Шатов. При этом защитник Иван Кузьмичев свой топ-3 начал с себя.

«Урал»: тройки лучших игроков чемпионата по версии футболистов. Фото «СЭ»

Итоги голосования с участием 11 футболистов каждого из 16 клубов РПЛ по определению лучшего игрока чемпионата России-2021/22 — в полночь в «СЭ».