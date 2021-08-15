«Локомотив» — «Зенит»: Карасев правильно не назначил пенальти после падения Смолова
На 69-й минуте матча 4-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» арбитр Сергей Карасев поступил правильно, не наказав гостей 11-метровым ударом.
Вячеслав Караваев не нарушил правила в борьбе с Федором Смоловым в штрафной площади сине-бело-голубых. Действия зенитовского защитника не стали причиной падения нападающего железнодорожников.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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