«Локомотив» обыграл «Урал», Антон Миранчук забил гол и удалился

«Локомотив» в матче заключительного тура Тинькофф РПЛ обыграл «Урал» со счетом 1:0.

Единственный гол на счету Антона Миранчука. Он же получил вторую желтую карточку за симуляцию и покинул поле на 91-й минуте.

По итогам сезона «Локомотив» с 57 очками занял второе место и пробился в групповой этап Лиги чемпионов. «Урал» с 35 очками расположился на 11-й строчке.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

30-й тур

«Урал» (Екатеринбург) — «Локомотив» (Москва) — 0:1 (0:1)

Гол: Ант.Миранчук, 45+1.

«Урал» (Екатеринбург): Годзюр, Герасимов, Емельянов (Ароян, 83), Бумаль, Егорычев (Ефремов, 79), Магомадов, Калинин, Эль-Кабир (Бавин, 38), Аугустыняк, Бикфалви, Панюков (Погребняк, 79).

«Локомотив» (Москва): Коченков, Рыбус, Кверквелия, Живоглядов, Мурило (Жемалетдинов, 67), Ал.Миранчук (Черный, 90+4), Ант.Миранчук, Баринов, Рыбчинский (Куликов, 67), Магкеев, Сулейманов (Фарфан, 56).

Предупреждения: Магомадов, 14. Бумаль, 19. Аугустыняк, 31. Эль-Кабир, 32. Емельянов, 47. Рыбчинский, 51. Ант.Миранчук, 78. Живоглядов, 86. Фарфан, 90.

Удаление: Ант.Миранчук, 90+1.

Судьи: Васильев (Ижевск). Усачев (Ростов-на-Дону), Стипиди (Краснодар).

ВАР: Иванов (Ростов-на-Дону). Елеференко (Москва).

22 июля. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена».