«Локомотив» обыграл команду из Армении в товарищеском матче

«Локомотив» обыграл команду из Армении «Урарту» в товарищеском матче со счетом 1:0.

Победный мяч был забит на 77-й минуте встречи. Причем игроки армянской команды поразили собственные ворота.

Ранее «Локомотив» проиграл в товарищеском матче с малайзийским клубом «Джохор Дарул Такзим» (0:1), обыграл «Родину» (2:1) и «Сочи» (2:0), а также сыграл вничью с узбекистанским «Бунедкором» (1:1).

Товарищеский матч. Клубы

«Локомотив» (Россия) — «Урарту» (Армения) — 1:0 (0:0)

Гол: Пилоян, 76 — в свои ворота.

«Локомотив»: Лантратов (Худяков, 72), Ненахов (Живоглядов, 72), Кузьмичев (Никишин, 84), Митай (Игнатьев, 58), Миранчук (Глушенков, 58), Баринов, Куликов (Раков, 46), Магкеев (Погостнов, 72), Марадишвили (Тикнизян, 58), Пиняев (Щетинин, 58), Камано (Конти, 84).