"Локомотив" одержал победу над "Енисеем" (2:1) в матче 26-го тура чемпионата России. На 67-й минуте встречи в собственные ворота забил защитник красноярцев Валерий Кичин. Гости сравняли счет усилиями хавбека Михаила Костюкова на 84-й минуте, а форвард хозяев Джефферсон Фарфан на 88-й минуте игры забил победный гол.

"Локомотив" остается на втором месте в турнирной таблице РПЛ с 49 очками. "Енисей" с 16 баллами располагается на последней, 16-й строчке.

Чемпионат России. Премьер-лига

26-й тур

"Локомотив" (Москва) - "Енисей" (Красноярск) - 2:1 (0:0)

Голы: Кичин, 67 - в свои ворота (1:0). Костюков, 84 (1:1). Фарфан, 88 (2:1).

"Локомотив" (Москва): Гильерме, Игнатьев (Идову, 71), Кверквелия, Крыховяк, Рыбус, Ал.Миранчук, Тарасов (Фернандеш, 46), Баринов, Фарфан, Ант.Миранчук, Смолов (Жемалетдинов, 46).

"Енисей" (Красноярск): Нестеренко, Данченко, Гаджибеков, Сарр, Грицаенко, Кичин, Савичев (Комков, 63), Зотов, Торбинский, Хубулов (Костюков, 80), Соболев (Кутьин, 56).

Предупреждения: Хубулов, 31. Грицаенко, 41. Кичин, 54. Баринов, 75. Зотов, 81.

Судьи: Лапочкин (Санкт-Петербург). Стипиди (Краснодар), Лунев (Новосибирск).

28 апреля. Москва. Стадион "РЖД Арена".

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