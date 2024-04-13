«Краснодар» — «Зенит»: судья не наказал предупреждениями Сперцяна и Клаудиньо

На 20-й и 45+2-й минутах матча 24-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Зенит» судья Сергей Иванов ошибочно фиксировал нарушения правил против Эдуарда Сперцяна и назначал штрафные удары. В обоих случаях у арбитра не было оснований для такого решения — краснодарец обманывал рефери и незаслуженно получал преимущество. Его действия можно было оценить как неспортивное поведение и наказать предупреждениями.

По традиции уже наговорил на желтую карточку Клаудиньо. Он ошибочно не был наказан предупреждением на 45+2-й минуте за эмоциональный наезд на резервного судью Артема Чистякова.