Литвинов рассказал, как его приняли в «Сочи»

Защитник Вячеслав Литвинов поделился эмоциями от перехода из «Краснодара» в «Сочи».

«Положительные первые эмоции, встретили хорошо. Отличная атмосфера. Уже был диалог с Хохловым, рассказал, какие правила в клубе и что нужно максимально выкладываться. Цели максимальные», — цитирует игрока пресс-служба «Сочи».