«Спартак» отложил запуск иностранного фарм-клуба, у москвичей были предметные предложения

У «Спартака» были предметные варианты по запуску фарм-клуба от иностранных команд и их предварительное согласие, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, такой проект обсуждался, но был отложен из-за того, что владение российской нефтяной компанией европейским клубом может вызвать негативную реакцию в современных реалиях.