Лазарев рассказал о том, как мог оказаться в академии «Спартака»

Полузащитник «Балтики» Владислав Лазарев рассказал о том, как мог оказаться в академии «Спартака», и причинах, по которым этого не случилось.

«Мне было 9 лет, и родители решили отправиться со мной в Москву на просмотровый лагерь «Спартака». Так вышло, что я взял лучшего игрока того мини-турнира, и вскоре с нами связались из академии. Мы обрадовались и приехали в клуб. На турнире с командой мы заняли первое место, а я много забил. Тогда уже в клубе очень хотели оставить меня, у нас была договоренность со «Спартаком». Но тогда не было интерната, и всем иногородним нужно было самим решать вопросы с жильем. Мы полгода думали над этим, но это в итоге стало проблемой для нашей семьи, так что мы решили уехать. В итоге я недолго был красно-белым», — приводит слова Лазарева Metaratings.ru.

Лазарев находился в системе ЦСКА с 2013 по 2017 год, после чего вернулся в «Балтику». В сезоне-2022/23 полузащитник провел за калининградский клуб 32 матча, забил семь мячей и отдал пять результативных передач.