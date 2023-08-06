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Сегодня, 21:29

Личка — о травме Захаряна: «Надеюсь, у него ничего серьезного»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка отреагировал на замену полузащитника Арсена Захаряна в матче 3-го тура РПЛ с «Зенитом» (3:2).

— Насколько серьезная травма у Захаряна? И как отразилась его замена на игре?

— Когда забили первый гол и Заха упал на землю, он сказал, что когда упал, почувствовал напряжение. Он играл еще 30 минут, но мы боялись, что может усугубить травму и мы его решили заменить. Надеюсь, у него ничего серьезного.

Вышел Макаров, он выполнил требования, которые я хотел. Не хочу говорить, что игроки, вышедшие на замену, сыграли на том же уровне, что и основной состав. Они улучшили игру.

Футболист покинул поле на 35-й минуте. После замены Захарян показал на заднюю поверхность бедра. Вместо него на поле вышел Денис Макаров.

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