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Дркушич — о срыве трансфера в «Нант»: «Злился две недели, но о депрессии речи не шло»

Алина Савинова
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Словенский защитник «Сочи» Ваня Дркушич рассказал о своих эмоциях после срыва трансфера в «Нант» в прошлом году.

В августе 2023 года французский клуб хотел приобрести 24-летнего игрока, однако руководство южан отказалось отпускать его.

«Я бы так это не называл. Верю, что человек может контролировать свои эмоции. Верю, что если решу быть в хорошем настроении, то буду. Считаю, что это зависит исключительно от меня. Но в тот период мне не хотелось находиться в хорошем настроении, это да. Я злился в течение двух недель, но о депрессии речи не шло», — приводит «РБ Спорт» слова Дркушича.

Дркушич выступает за «Сочи» с 2022 года. В прошлом сезоне 24-летний защитник сыграл за сочинский клуб 24 матча во всех турнирах, в которых забил два гола.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2,8 миллиона евро.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Нант
ФК Сочи
Ваня Дркушич
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Гранат заявил, что «Спартак» не стоит сбрасывать со счетов в предстоящем сезоне

В «Пари НН» рассказали, с кем команда сыграет на летних сборах
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
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Краснодар – Динамо
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
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