Дркушич — о срыве трансфера в «Нант»: «Злился две недели, но о депрессии речи не шло»

Словенский защитник «Сочи» Ваня Дркушич рассказал о своих эмоциях после срыва трансфера в «Нант» в прошлом году.

В августе 2023 года французский клуб хотел приобрести 24-летнего игрока, однако руководство южан отказалось отпускать его.

«Я бы так это не называл. Верю, что человек может контролировать свои эмоции. Верю, что если решу быть в хорошем настроении, то буду. Считаю, что это зависит исключительно от меня. Но в тот период мне не хотелось находиться в хорошем настроении, это да. Я злился в течение двух недель, но о депрессии речи не шло», — приводит «РБ Спорт» слова Дркушича.

Дркушич выступает за «Сочи» с 2022 года. В прошлом сезоне 24-летний защитник сыграл за сочинский клуб 24 матча во всех турнирах, в которых забил два гола.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2,8 миллиона евро.