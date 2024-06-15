Дркушич: «Возможно, что если бы тренер зарядил бутсой кому-то, это добавило бы всем игрокам «Сочи» страсти»

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич поделился мнением о выступлении команды под руководством Дмитрия Хохлова и Александра Точилина.

«Когда ушел Хохлов, и его место занял Точилин, мало что поменялось, потому что до того он был его ассистентом. У них примерно одинаковое видение футбола, одна философия. Некоторые тренеры могут кричать, ставить раздевалку на уши, но Точилин и Хохлов другие, они более спокойные, пытаются улучшить ситуацию разговорами, анализом. Вполне возможно, что если бы тренер зарядил бутсой кому-то из нас в лицо, это добавило бы всем нам страсти. Хотя дело не только в этом. Хохлов и Точилин сделали все возможное, чтобы вытащить «Сочи». Просто не сработало», — приводит «РБ Спорт» слова Дркушича.

В декабре 2023 года «Сочи» возглавил испанский специалист Роберт Морено. По итогам минувшего сезона команда под его руководством заняла последнее место в турнирной таблице РПЛ и вылетела в первую лигу.