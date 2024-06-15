Бизнесмен Садыгов: «ЦСКА отказался от Федотова. Ушел Игнашевич из «Балтики». А про «Химки» почему-то говорят больше всех»

Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», ответил «СЭ» на вопрос об усилении команды.

«Много слухов об усилении? Наверное, так должно быть. Ничего удивительного в этом нет. ЦСКА тоже отказался от Федотова, масса всего было. Игнашевич ушел из «Балтики». Там почему-то про это совсем мало говорят. А про «Химки» почему-то говорят больше всех. Это обычное дело, наверное», — сказал Садыгов «СЭ».

«Химки» в сезоне-2023/24 стали победителями первой лиги и вернулись в РПЛ.