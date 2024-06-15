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Нагорных прокомментировал выступление Дзюбы за «Локомотив»

Виктория Кравченко
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал выступление нападающего Артема Дзюбы за команду.

— Считаю, что Артем сыграл очень положительную роль в клубе, он очень здорово помог. Мы ему благодарны! Артем — выдающийся футболист, один из лучших в истории российского футбола. И в прошлом году он помог команде выйти из сложной ситуации, это бесспорно.

Хочу подчеркнуть, что такие игроки, как Артем, нашему футболу нужны. Яркие, мощные, которые привлекают внимание к футболу и чемпионату. Без Артема футбольная жизнь в России точно была бы более пресной и скучной.

— Если он уедет в Китай к Слуцкому...

— Будем следить за его дальнейшей карьерой. Я желаю ему только успехов. Но российский футбол потеряет от такого перехода, — цитирует Нагорных «РБ Спорт».

Дзюба покинул «Локомотив» после окончания сезона-2023/24 в связи с истечением контракта. За команду он провел 39 матчей, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-nagorny-h-rossijskij-futbol-poteryaet-esli-dzyuba-uedet-v-kitaj-takie-igroki-nuzhny-rpl/
Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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