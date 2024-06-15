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Сегодня, 12:32

В агентстве Роши заявили, что футболист начнет сборы с ЦСКА

Алина Савинова
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Представитель агентства Sferico Sports Management ответил на вопрос о том, как обстоят дела с будущим защитника Виллиана Роши в ЦСКА.

«Виллиан точно начнет сборы с ЦСКА, а что будет дальше — посмотрим», — приводит «РБ Спорт» слова представителя агентства.

Роша выступает за армейцев с лета 2022 года. В минувшем сезоне он провел 36 встреч за московскую команду во всех турнирах, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.

Контракт 29-летнего футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 6 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
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 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
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 Факел 30 7 11 12 22-31 32
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 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
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