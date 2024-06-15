Александр Удальцов станет спортивным директором «Пари НН»

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Стали известны назначения в структуре «Пари НН» по итогам совета директоров, сообщил журналист Legalbet.

По данным источника, председателем совета директоров нижегородцев стал Максим Гафуров, спортивным директором будет Александр Удальцов, генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сохранил должность.

Антону Чистякову предложено остаться в системе клуба и стать правой рукой Удальцова по спортивным вопросам.

В сезоне-2023/24 «Пари НН» занял 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 30 матчах.