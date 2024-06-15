Гендиректор «Химок» о возможном назначении Артиги: «У нас еще Талалаев из отпуска не вернулся»

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о возможном назначении испанца Франка Артиги на пост главного тренера подмосковной команды.

Ранее об этом сообщило издание Metaratings.

«В начале недели была информация, что главным тренером Химок назначен Слишкович, теперь Артига. А у нас еще Талалаев из отпуска не вернулся. Предлагаю к подобной информации относиться соответствующим образом», — сказал Оленев «СЭ».

Андрей Талалаев возглавляет подмосковную команду с апреля 2023 года. В минувшем сезоне команда под его руководством выиграла первую лигу и вернулась в РПЛ.

10 июля журналист Иван Карпов сообщил, что Талалаев покинет свой пост. Позднее генеральный директор «Химок» Николай Оленев опроверг «СЭ» эту информацию.