Агент Мансини: «Краснодар»? Трансфер в Россию невозможен»

Габриэль Литтери, агент полузащитника «Панатинаикоса» Даниэля Мансини, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

Ранее сообщалось, что 27-летним футболистом интересуется «Краснодар».

«Сейчас никто не рассматривает трансфер в Россию. Даниэль не поедет туда, это невозможно», — цитирует агента «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Мансини отыграл за «Панатинаикос» 48 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач. Рыночная стоимость аргентинца оценивается в три миллиона евро по данным портала Transfermarkt.