Агент защитника «Альмерии» Монтеса: «К игроку есть интерес из России»

Агент Серхио Визуете, представляющий интересы защитника испанской «Альмерии» Сесара Монтеса, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Интерес к Сесару есть, но на данный момент ничего конкретного. Клубы назвать не могу», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Монтес провел за «Альмерию» 22 матча во всех турнирах, не отличившись результативными действиями. Контракт футболиста с испанским клубом рассчитан до лета 2028 года. Рыночная стоимость защитника оценивается в 3 миллиона евро по данным портала Transfermarkt.