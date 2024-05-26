Личка: «Думаю, что остаюсь в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о завершении сезона рассказал о своем будущем.

25 мая Личка признался, что не уверен в том, что продолжит тренировать «Динамо» в следующем сезоне.

«Понятно, тяжело. Я думаю, уже все верили, что у нас получится наконец сделать последний шаг. Но это был хороший опыт для нашей команды. Я горд за команду.

Я думаю, что остаюсь в «Динамо». Как говорил Дмитрий Гафин (глава совета директоров «Динамо»), опция [автоматического продления контракта] активировалась, ничего не меняется», — сказал Личка на вручении премии Winline Герои РПЛ.

«Динамо» уступило «Краснодару» (0:1) в последнем туре РПЛ и упустило возможность выиграть чемпионат России, финишировав третьим в турнирной таблице.