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Сегодня, 18:30

Орлов: «Зенит» нужно обновлять. Ну вот чем помог Ахметов? Мостовой притормозил»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов уверен, что Сергею Семаку нужно перестраивать состав и игру «Зенита».

«Команду нужно обновлять. Ну вот чем помог Ахметов? Если бы оставили Сутормина, он был бы полезнее Ильзата. Алексей забивал с пенальти. Играл довольно жестко, у него харизма. Мостовой недорабатывает. Часто травмируется. Почему? Ему всего 26 лет. Не знаю... Мне кажется, он не всегда выкладывается на тренировках. Парень способный, но, увы, нестабильный. В игре может взорваться и тут же пропасть... Перестал прогрессировать. Каким он был свежим после перехода из «Сочи»! Сейчас уже должен делать разницу. А Андрей так и остался почему-то перспективным. Притормозил.

Ване Сергееву нужен новый сдвиг. Он как-то чувствует себя неуютно. Наверное, надо больше играть. Но сейчас сложно вытеснить Кассьерру. Как быть? Сложный вопрос. Вратарская позиция тоже нуждается в усилении.

Бразильцы пришлись ко двору. По большому счету, Артур вытащил «Зенит», забил важнейшие мячи. Педро сейчас вызвали в сборную его возраста. Нино — лучший центральный защитник команды. Эти приобретения — попадания в точку», — сказал Орлов «СЭ».

«Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд. Команда еще ни разу не опускалась ниже первого места по итогам сезона с момента, как ее возглавил Сергей Семак.

 
Сергей Семак. «Семак располагает к себе своей верой в Бога, миролюбием. Он же протянул руку Дзюбе». Орлов — о чемпионстве «Зенита»

 

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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Орлов: «Семак миролюбив, религиозен. Карпин бы протянул руку Дзюбе?»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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