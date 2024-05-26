Орлов: «Зенит» нужно обновлять. Ну вот чем помог Ахметов? Мостовой притормозил»

Комментатор Геннадий Орлов уверен, что Сергею Семаку нужно перестраивать состав и игру «Зенита».

«Команду нужно обновлять. Ну вот чем помог Ахметов? Если бы оставили Сутормина, он был бы полезнее Ильзата. Алексей забивал с пенальти. Играл довольно жестко, у него харизма. Мостовой недорабатывает. Часто травмируется. Почему? Ему всего 26 лет. Не знаю... Мне кажется, он не всегда выкладывается на тренировках. Парень способный, но, увы, нестабильный. В игре может взорваться и тут же пропасть... Перестал прогрессировать. Каким он был свежим после перехода из «Сочи»! Сейчас уже должен делать разницу. А Андрей так и остался почему-то перспективным. Притормозил.



Ване Сергееву нужен новый сдвиг. Он как-то чувствует себя неуютно. Наверное, надо больше играть. Но сейчас сложно вытеснить Кассьерру. Как быть? Сложный вопрос. Вратарская позиция тоже нуждается в усилении.



Бразильцы пришлись ко двору. По большому счету, Артур вытащил «Зенит», забил важнейшие мячи. Педро сейчас вызвали в сборную его возраста. Нино — лучший центральный защитник команды. Эти приобретения — попадания в точку», — сказал Орлов «СЭ».

«Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд. Команда еще ни разу не опускалась ниже первого места по итогам сезона с момента, как ее возглавил Сергей Семак.