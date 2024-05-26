Орлов: «Если Вендел и Клаудиньо получат хорошие предложения, их надо продавать»

Комментатор Геннадий Орлов допускает, что летом полузащитники «Зенита» Вендел и Клаудиньо могут покинуть «Зенит».

«Зенит» - чемпион. Но этой команде нужна перезагрузка. Я сейчас выражаю исключительно свое мнение. Думаю, если Венделу и Клаудиньо летом поступят хорошие предложения, которые всех устроят, их надо продавать. Они уже очень многое дали «Зениту». Вендел четыре раза выиграл чемпионат, Клаудиньо – три. Теперь они открыты к новому вызову. Почему нет? Это нормальное явление. Не стоит тут сильно никого уговаривать остаться. Повторю: бразильцы здорово поработали на благо команды, клуба, внесли большущий вклад. Имеют право теперь выбирать», - сказал Орлов «СЭ».

В сезоне-2023/24 26-летний Вендел забил 4 гола и сделал 10 результативных передач в 34 матчах во всех турнирах, у 27-летнего Клаудиньо 5 голов и 9 результативных пасов в 42 играх.

Контракты обоих бразильцев с «Зенитом» действуют до конца июня 2027 года.