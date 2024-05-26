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Сегодня, 18:15

Орлов: «Если Вендел и Клаудиньо получат хорошие предложения, их надо продавать»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов допускает, что летом полузащитники «Зенита» Вендел и Клаудиньо могут покинуть «Зенит».

«Зенит» - чемпион. Но этой команде нужна перезагрузка. Я сейчас выражаю исключительно свое мнение. Думаю, если Венделу и Клаудиньо летом поступят хорошие предложения, которые всех устроят, их надо продавать. Они уже очень многое дали «Зениту». Вендел четыре раза выиграл чемпионат, Клаудиньо – три. Теперь они открыты к новому вызову. Почему нет? Это нормальное явление. Не стоит тут сильно никого уговаривать остаться. Повторю: бразильцы здорово поработали на благо команды, клуба, внесли большущий вклад. Имеют право теперь выбирать», - сказал Орлов «СЭ».

В сезоне-2023/24 26-летний Вендел забил 4 гола и сделал 10 результативных передач в 34 матчах во всех турнирах, у 27-летнего Клаудиньо 5 голов и 9 результативных пасов в 42 играх.

Контракты обоих бразильцев с «Зенитом» действуют до конца июня 2027 года.

 
Сергей Семак. «Семак располагает к себе своей верой в Бога, миролюбием. Он же протянул руку Дзюбе». Орлов — о чемпионстве «Зенита»

 

Клаудиньо
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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Гладилин назвал Кассьерру лучшим игроком сезона в РПЛ

Личка: «Думаю, что остаюсь в «Динамо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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