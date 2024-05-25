Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, останется ли в команде в следующем сезоне. Бело-голубые в 30-м туре РПЛ проиграли «Краснодару» (0:1) и не смогли стать чемпионами России. Трофей в шестой раз подряд выиграл «Зенит».

— Каким вижу свой следующий год в «Динамо»? Если я буду здесь, в «Динамо». Я не знаю.

— Ну вы же будете в «Динамо»?

— Посмотрим.

— Вы не уверены, что будете в «Динамо» в следующем сезоне?

— Ну, посмотрим.

— Что может пойти не так?

— Секрет.

— У вас есть предложение от другого клуба?

— Нет. Я поеду домой, отдохну. Не хватает детей.

— Но вы же вернетесь.

— Посмотрим, — приводит слова Лички Sport24.

Ранее стало известно, что чешский специалист выполнил задачу на сезон — динамовцы попали в тройку, и его контракт с клубом автоматически продлен.