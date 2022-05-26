Лещенко считает, что Федотов станет хорошим приобретением для «Динамо» в случае ухода Шварца

Народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о возможном назначении Владимира Федотова на пост главного тренера команды.

«Я считаю, что Федотов сделал большие успехи в «Сочи». Он сделал просто великолепную команду. Думаю, что если уйдет Шварц, это было бы хорошим приобретением для «Динамо», — сказал Лещенко корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее СМИ сообщали, что «Динамо» заинтересовано в подписании контракта с главным тренером «Сочи» Владимиром Федотовым в случае ухода из команды Сандро Шварца.

«Сочи» под руководством Федотова занял второе место в турнирной таблице РПЛ с 56 очками.