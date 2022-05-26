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Агент форварда ЦСКА Шкурина сомневается, что футболист вернется в РПЛ

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Агент нападающего ЦСКА Ильи Шкурина Валерий Исаев рассказал о будущем футболиста.

22-летний белорусский форвард выступает на правах аренды за польский «Ракув». Исаев отметил, что несмотря на то, что его клиента не устраивает количество игрового времени в клубе, он намерен доработать арендное соглашение, которое рассчитано до конца этого года.

— Возможен ли разрыв контракта Шкурина с ЦСКА? Может, смена клуба?
— Это вопрос к ЦСКА.

— А Илья к чему склоняется? Где он хочет начать следующий сезон?
— Илья хочет играть. Над этим мы будем работать. В какой стране? Маловероятно, что Илья будет играть в России.

В текущем сезоне Шкурин провел 2 матча за «Ракув» и не отметился результативными действиями. Его контракт с ЦСКА действует до июня 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-shkurina-ne-ustraivaet-kolichestvo-igrovogo-vremeni-v-rakuve-no-maloveroyatno-chto-on-budet-igrat-v-rossii/
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