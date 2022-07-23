«Краснодар» — «Спартак»: Мозес забил во втором матче подряд

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес забил гол в матче 2-го тура чемпионата России. Он вновь довел преимущество красно-белых до крупного — 4:1.

Мозес получил мяч в штрафной площади и аккуратно покатил его в дальний угол.

Напомним, что в матче 1-го тура против «Ахмата» Мозес принес красно-белым ничью (1:1).