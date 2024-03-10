Кузьмичев: «Если «Локо» не продлит Миранчука и Жемалетдинова, летом вернется к варианту с Верой»
Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» ответил на вопрос, почему зимой железнодорожники не смогли приобрести полузащитника «Оренбурга» Лукаса Веру.
— Почему зимой «Локомотив» так и не подписал полузащитника «Оренбурга» Веру?
— По-моему, в «Оренбурге» все разъяснили. Сначала между клубами была одна договоренность по срокам оплаты трансфера. Но в последний момент вроде бы «Локомотив» попросил изменить даты. Сейчас один транш, а второй, грубо говоря, через год. То есть это уже некие технические моменты, детали. «Локомотив» не мог взять на себя обязательства, а потом их не выполнить. Клуб исходил из своих финансовых возможностей.
— Можем ли теперь говорить о трансферной неудаче?
— Вера — скорее тоже «десятка», хотя может играть и на краю. В этом сезоне у «Локомотива» нет дефицита футболистов этого амплуа. За аргентинцем не выстроилась очередь из других клубов. Думаю, если «Локомотив» не сможет продлить Миранчука и Жемалетдинова, то вернется к кандидатуре Лукаса летом.
Вера перешел в «Оренбург» летом 2022 года из аргентинского «Лануса». Сумма трансфера 26-летнего футболиста составила 1,5 миллиона евро.
В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 4 результативных передачи.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
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2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
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3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
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4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
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5
|Спартак
|19
|9
|4
|6
|27-24
|31
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6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|30-25
|31
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7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
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10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
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11
|Факел
|19
|5
|7
|7
|16-20
|22
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
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14
|Оренбург
|19
|3
|7
|9
|20-29
|16
|
15
|Балтика
|19
|3
|5
|11
|12-24
|14
|
16
|Сочи
|19
|3
|3
|13
|17-31
|12
|8.03
|14:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 2
|8.03
|18:30
|
Ростов – Краснодар
|2 : 1
|9.03
|14:00
|
Урал – Зенит
|1 : 4
|9.03
|16:30
|
Рубин – Пари НН
|0 : 1
|9.03
|19:00
|
Динамо – Ахмат
|2 : 0
|10.03
|14:00
|
Оренбург – Балтика
|- : -
|10.03
|16:30
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|10.03
|19:00
|
Спартак – Факел
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|15
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Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
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Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
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Константин Тюкавин
Динамо
|7
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Квинси Промес
Спартак
|6
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Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
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Брайан Мансилья
Оренбург
|16
|1
|5
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Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5