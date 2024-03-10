Кузьмичев: «Если «Локо» не продлит Миранчука и Жемалетдинова, летом вернется к варианту с Верой»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» ответил на вопрос, почему зимой железнодорожники не смогли приобрести полузащитника «Оренбурга» Лукаса Веру.

— Почему зимой «Локомотив» так и не подписал полузащитника «Оренбурга» Веру?

— По-моему, в «Оренбурге» все разъяснили. Сначала между клубами была одна договоренность по срокам оплаты трансфера. Но в последний момент вроде бы «Локомотив» попросил изменить даты. Сейчас один транш, а второй, грубо говоря, через год. То есть это уже некие технические моменты, детали. «Локомотив» не мог взять на себя обязательства, а потом их не выполнить. Клуб исходил из своих финансовых возможностей.

— Можем ли теперь говорить о трансферной неудаче?

— Вера — скорее тоже «десятка», хотя может играть и на краю. В этом сезоне у «Локомотива» нет дефицита футболистов этого амплуа. За аргентинцем не выстроилась очередь из других клубов. Думаю, если «Локомотив» не сможет продлить Миранчука и Жемалетдинова, то вернется к кандидатуре Лукаса летом.

Вера перешел в «Оренбург» летом 2022 года из аргентинского «Лануса». Сумма трансфера 26-летнего футболиста составила 1,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 4 результативных передачи.