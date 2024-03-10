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Сегодня, 13:30

Кузьмичев: «Тикнизян рассудил так: если «Зенит» меня зовет, то пусть платит на уровне игроков обоймы»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» поддержал полузащитника железнодорожников Наира Тикнизяна в его решении не переходить в «Зенит».

— Поняли Тикнизяна, который в последний момент отказался переходить в «Зенит»? Он действительно так сильно хочет летом уехать в Европу или на первый план вышли другие финансовые запросы?

— Я Наира прекрасно понимаю и поддерживаю в этой истории. Он осознавал, какая сумасшедшая конкуренция ждет его в «Зените». Слева в обороне Дуглас Сантос. Выше в атаке Педро, Мостовой, да и Артур может сыграть там же. Насколько знаю, деньги, которые предлагал Тикнизяну питерский клуб, глобально не отличались от его зарплаты в «Локо». При этом был очень большой риск потерять игровое время. Поэтому Тикнизян поступил правильно. Рассудил так. Мол, если вы рассматриваете меня как основного игрока, тогда и платите мне на уровне обоймы 15 футболистов состава. Тогда если я и присяду на лавку, то присяду за большие деньги.

Михаил Галактионов и&nbsp;Артем Дзюба. «Галактионов не справляется с авторитетом Дзюбы. Тикнизян хотел зарплату на уровне обоймы «Зенита». Что происходит в «Локо»?

Есть точка зрения, что Тикнизян играет скорее на кураже, эмоциональном запале, а не на классе.

Ну... На кураже так долго не продержишься на таком уровне. Я просто не так давно узнал, что футбольное образование Наир получал в ЦСКА как крайний нападающий. А когда его стали подтягивать к основе армейцев, то переместили на позицию флангового защитника. Но в целом навыки крайнего форварда он приобрел еще на раннем этапе развития. И сейчас мы видим, что слева в атаке он выглядит интереснее, чем в обороне. Так что все логично. Без всякого куража Наир играет довольно эффективно за счет своего футбольного образования.

Тикнизян пополнил состав «Локомотива» в августе 2021 года. Сумма его трансфера из ЦСКА составила 5,5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 24 матчах железнодорожников во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт с московской командой рассчитан до лета 2026 года.

Наяир Тикнизян
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
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8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
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9.03 14:00
Урал – Зенит
 1 : 4
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Рубин – Пари НН
 0 : 1
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Динамо – Ахмат
 2 : 0
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
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И К Ж
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