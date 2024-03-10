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10 марта, 13:10

Дьяков: «Сможет ли «Динамо» конкурировать с «Зенитом», решится в ближайшие 5 туров»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-защитник «Динамо» Виталий Дьяков оценил перспективы бело-голубых в чемпионской гонке.

«В ближайшие пять туров, станет ясно сможет ли «Динамо» конкурировать с «Зенитом». Конечно, если «Динамо» в ближайшие пять туров очки растеряет, то на финишной прямой шансов уже не будет. Понятно, что и у «Зенита» возможны потери, но пока «Зенит» и по составу, и по всему сильнее... Несмотря на то, что в матче с «Уралом» поле нивелировало все технические возможности соперников, «Зенит» там прошелся как катком. В этих турах будет видно, кто конкурент «Зениту», а кто нет», — приводит слова Дьякова Metaratings.ru.

По итогам 20 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ c 40 очками. У «Краснодара» 39 баллов, у «Динамо» — 38.

Источник: Metaratings.ru
Виталий Дьяков
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

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Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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 17 1 5
Виктор Мелехин

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 17 1 5
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