Дьяков: «Сможет ли «Динамо» конкурировать с «Зенитом», решится в ближайшие 5 туров»

Экс-защитник «Динамо» Виталий Дьяков оценил перспективы бело-голубых в чемпионской гонке.

«В ближайшие пять туров, станет ясно сможет ли «Динамо» конкурировать с «Зенитом». Конечно, если «Динамо» в ближайшие пять туров очки растеряет, то на финишной прямой шансов уже не будет. Понятно, что и у «Зенита» возможны потери, но пока «Зенит» и по составу, и по всему сильнее... Несмотря на то, что в матче с «Уралом» поле нивелировало все технические возможности соперников, «Зенит» там прошелся как катком. В этих турах будет видно, кто конкурент «Зениту», а кто нет», — приводит слова Дьякова Metaratings.ru.

По итогам 20 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ c 40 очками. У «Краснодара» 39 баллов, у «Динамо» — 38.