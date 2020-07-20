Как стало известно «СЭ», с высокой долей вероятности «Химки» останутся в ФНЛ и не заявятся в РПЛ. Таким образом, место в премьер-лиге сохранят «Крылья Советов».

Напомним, первенство Олимп-ФНЛ не было доиграно из-за пандемии коронавируса. «Химки» заняли второе место и получили прямую путевку в РПЛ. Клуб уже прошел лицензирование, однако на сегодняшний день из-за финансовой неопределенности по-прежнему нет окончательной ясности, где подмосковный коллектив будет играть в предстоящем сезоне.

16 июля стало известно, что у 9 игроков «Сочи» выявлен коронавирус, таким образом, игра с «Тамбовом» в рамках 29-го тура не состоялся. Это означает, что «Крылья» уже не смогут подняться выше 15-го места. Теоретически самарцы еще могут сравняться с тамбовчанами и «Ахматом» по очкам (в последнем туре они дома играют как раз с «Сочи»), однако уступят им по личным встречам.