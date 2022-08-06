Кристиан Рамирес забил свой первый гол в чемпионатах России в 111-м по счету матче

Защитник «Краснодара» Кристина Рамирес стал автором гола в матче чемпионата России против «Локомотива».

27-летний Рамирес забил свой первый гол в чемпионатах России в 111-м по счету матче

За всю историю лишь 11 человек имеют более длинные серии.

Возглавляет список бывший защитник «Локомотива» Геннадий Нижегородов (199 матчей, 0 голов).