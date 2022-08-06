У Мозеса подозрение на разрыв ахиллова сухожилия, он может пропустить от 2 до 4 месяцев

По информации «СЭ», у полузащитника «Спартака» Виктора Мозеса подозрение на разрыв ахиллова сухожилия.

В случае, если диагноз подтвердится, 31-летний нигериец рисует пропустить от 2 до 4 месяцев. Завтра станет известен результат МРТ.

Мозес получил травму на 33-й минуте матча 4-го тура РПЛ против «Урала» (2:0) и покинул поле на носилках.

В нынешнем сезоне футболист забил 2 гола в 4 матчах за «Спартак».