Крицюк пропустил в первых пяти матчах за «Зенит» в чемпионате

Вратарь Станислав Крицюк, летом перебравшийся из португальского «Жил Висенте» в «Зенит», в первых пяти матчах чемпионата России за новый клуб ни разу не смог сохранить ворота в неприкосновенности. По разу 30-летнего голкипера огорчили «Ахмат», «Рубин» и «Крылья», по два раза — «Сочи» и «Арсенал».

До него только два вратаря сине-бело-голубых не могли сыграть на «ноль» в пяти дебютных матчах. Сергей Иванов впервые обошелся без пропущенных мячей в шестой встрече, Камил Чонтофальски — в девятой. Рекорд принадлежит Егору Бабурину, который ни разу не пропустил в шести матчах за клуб (правда, полных было только два).

Первые пять матчей в чемпионате у вратарей «Зенита»