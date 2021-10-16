Крицюк пропустил в первых пяти матчах за «Зенит» в чемпионате
Вратарь Станислав Крицюк, летом перебравшийся из португальского «Жил Висенте» в «Зенит», в первых пяти матчах чемпионата России за новый клуб ни разу не смог сохранить ворота в неприкосновенности. По разу 30-летнего голкипера огорчили «Ахмат», «Рубин» и «Крылья», по два раза — «Сочи» и «Арсенал».
До него только два вратаря сине-бело-голубых не могли сыграть на «ноль» в пяти дебютных матчах. Сергей Иванов впервые обошелся без пропущенных мячей в шестой встрече, Камил Чонтофальски — в девятой. Рекорд принадлежит Егору Бабурину, который ни разу не пропустил в шести матчах за клуб (правда, полных было только два).
Первые пять матчей в чемпионате у вратарей «Зенита»
|
Вратарь
|
Год дебюта
|
Голы
|
Сухие матчи
|
Первый сухой матч
|
Егор Бабурин
|
2013
|
-0
|
5
|
1-й
|
Роман Березовский
|
1996
|
-2
|
4
|
1-й
|
Дмитрий Бородин
|
2000
|
-2
|
3
|
1-й
|
Андрей Лунев
|
2017
|
-3
|
3
|
1-й
|
Андрей Мананников
|
1992
|
-4
|
2
|
1-й
|
Сергей Приходько
|
1996
|
-6
|
2
|
2-й
|
Юрий Жевнов
|
2010
|
-5
|
2
|
2-й
|
Михаил Кержаков
|
2015
|
-4
|
2
|
1-й
|
Юрий Окрошидзе
|
1992
|
-11
|
1
|
4-й
|
Вячеслав Малафеев
|
1999
|
-7
|
1
|
1-й
|
Юрий Лодыгин
|
2013
|
-5
|
1
|
5-й
|
Сергей Иванов
|
2002
|
-11
|
0
|
6-й
|
Камил Чонтофальски
|
2003
|
-12
|
0
|
9-й
|
Станислав Крицюк
|
2021
|
-7
|
0
|
?
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