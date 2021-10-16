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Крицюк пропустил в первых пяти матчах за «Зенит» в чемпионате

17:42
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Вратарь Станислав Крицюк, летом перебравшийся из португальского «Жил Висенте» в «Зенит», в первых пяти матчах чемпионата России за новый клуб ни разу не смог сохранить ворота в неприкосновенности. По разу 30-летнего голкипера огорчили «Ахмат», «Рубин» и «Крылья», по два раза — «Сочи» и «Арсенал».

До него только два вратаря сине-бело-голубых не могли сыграть на «ноль» в пяти дебютных матчах. Сергей Иванов впервые обошелся без пропущенных мячей в шестой встрече, Камил Чонтофальски — в девятой. Рекорд принадлежит Егору Бабурину, который ни разу не пропустил в шести матчах за клуб (правда, полных было только два).

Первые пять матчей в чемпионате у вратарей «Зенита»

Вратарь

Год дебюта

Голы

Сухие матчи

Первый сухой матч

Егор Бабурин

2013

-0

5

1-й

Роман Березовский

1996

-2

4

1-й

Дмитрий Бородин

2000

-2

3

1-й

Андрей Лунев

2017

-3

3

1-й

Андрей Мананников

1992

-4

2

1-й

Сергей Приходько

1996

-6

2

2-й

Юрий Жевнов

2010

-5

2

2-й

Михаил Кержаков

2015

-4

2

1-й

Юрий Окрошидзе

1992

-11

1

4-й

Вячеслав Малафеев

1999

-7

1

1-й

Юрий Лодыгин

2013

-5

1

5-й

Сергей Иванов

2002

-11

0

6-й

Камил Чонтофальски

2003

-12

0

9-й

Станислав Крицюк

2021

-7

0

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Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Динамо

X2

24%

1.57

ИТМ1 (1.5)

18%

1.59

П1

16%

2.50
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Рома

П1

27%

1.90

X2

20%

1.96

Обе забьют - да

17%

1.67
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона
Валенсия

П1

29%

1.53

ТБ 2.5

22%

1.69

Обе забьют - да

15%

1.78

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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